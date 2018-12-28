Украинцы в плену РФ: родные Сущенко получили право на свидание с политзаключенным, – защитник
Жена и дочь незаконно осужденного в России украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко рассказали, что получили право на свидание с Романом в январе.
Об этом рассказал общественный защитник Марк Фейгин, пишет "Укринформ".
Читайте также: Сущенко перевели в более теплую камеру: Фейгин посетил украинского политзаключенного
Кроме того, Фейгин добавил, что близкие родственники Сущенко – жена Анжелика и дочь Юлия получили право на длительное свидание с Романом.
Родственники получили право на свидание - три дня, две ночи. Оно состоится в течение января,
— отметил общественный защитник.
Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Романа Сущенко.
Кто такой Роман Сущенко?
Украинский журналист задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.
УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ РОМАН СУЩЕНКО В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
-
-
-
-
20 нояб 2018Порошенко отметил наградой политзаключенного Сущенко
-