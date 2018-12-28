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      Украинцы в плену РФ: родные Сущенко получили право на свидание с политзаключенным, – защитник

      18 Читати новину українською
      Украинцы в плену РФ: родные Сущенко получили право на свидание с политзаключенным, – защитник
      Украинцы в плену РФ: родные Сущенко получили право на свидание с политзаключенным, – защитник / afp.com

      Жена и дочь незаконно осужденного в России украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко рассказали, что получили право на свидание с Романом в январе.

      Об этом рассказал общественный защитник Марк Фейгин, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Сущенко перевели в более теплую камеру: Фейгин посетил украинского политзаключенного

      Кроме того, Фейгин добавил, что близкие родственники Сущенко – жена Анжелика и дочь Юлия получили право на длительное свидание с Романом.

      Родственники получили право на свидание - три дня, две ночи. Оно состоится в течение января,
      — отметил общественный защитник.

      Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Романа Сущенко.

      Кто такой Роман Сущенко?
      Украинский журналист задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

      УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ РОМАН СУЩЕНКО В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Журналисты
      Источник: 24 Канал
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