Украинцы в плену РФ: родные Сущенко получили право на свидание с политзаключенным, – защитник

Жена и дочь незаконно осужденного в России украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко рассказали, что получили право на свидание с Романом в январе.

Об этом рассказал общественный защитник Марк Фейгин, пишет "Укринформ".

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Кроме того, Фейгин добавил, что близкие родственники Сущенко – жена Анжелика и дочь Юлия получили право на длительное свидание с Романом.

Родственники получили право на свидание - три дня, две ночи. Оно состоится в течение января,

— отметил общественный защитник.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Романа Сущенко.

Кто такой Роман Сущенко?

Украинский журналист задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ РОМАН СУЩЕНКО В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ