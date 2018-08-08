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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

23 Читать новость на русском
Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик
Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик / НОК України

Українці Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик стали бронзові призери чемпіонату Європи зі стрибків у воду у командному синхроні на 3-метровому трампліні

Виграти нагороду українській парі вдалося завдяки вдало виконаному останньому стрибку. Загалом вони набрали 291.81

Читайте також: Київ прийме чемпіонат Європи 2019 зі стрибків у воду

Варто додати, що збірна України вже здобула золоті нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Медалі найвищого ґатунку нам принесла Софія Лискун та Олег Колодій.

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Теги: Новини спорту Водні види спорту
Джерело: 24 Канал
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