Українці здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Українці Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик стали бронзові призери чемпіонату Європи зі стрибків у воду у командному синхроні на 3-метровому трампліні

Виграти нагороду українській парі вдалося завдяки вдало виконаному останньому стрибку. Загалом вони набрали 291.81

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Варто додати, що збірна України вже здобула золоті нагороди на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Медалі найвищого ґатунку нам принесла Софія Лискун та Олег Колодій.

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