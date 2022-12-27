В Україні буде важка зима, але США зроблять все для захисту її інфраструктури, – Блінкен
Джерело:Ентоні Блінкен
У Держдепі США наголошують, що зима в Україні буде важкою. Однак Захід підтримуватиме державу стільки, скільки вона потребуватиме.
Партнери невпинно працюватимуть з G7 та іншими союзниками, аби ремонтувати, замінювати та захищати енергетичну інфраструктуру України. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Українців чекає сувора зима,
– сказав Блінкен.
До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що Росія може спробувати зіпсувати новорічні свята українцям, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру. Чиновник зазначив, що обстріл може статися у будь-який момент, але наша ППО готова.
Водночас Шмигаль зауважив, що в разі відсутності обстрілів на новорічні свята не буде аварійних відключень.
США передадуть Україні Patriot
- США підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно Штати оголосили новий пакет допомоги на 1,85 мільярда доларів. Україні передадуть одну батарею ЗРК Patriot, яка містить 4 пускових установки. Також Україна отримає все необхідне обладнання до батареї.
- Крім того, наші військові проходитимуть навчання, аби навчитись керувати ЗРК.
- Ці системи ППО особливо потрібні Україні під час масованих атак росіян. Тому Київ вже веде переговори, щоб збільшити кількість Patriot від США.