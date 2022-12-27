В Україні буде важка зима, але США зроблять все для захисту її інфраструктури, – Блінкен

У Держдепі США наголошують, що зима в Україні буде важкою. Однак Захід підтримуватиме державу стільки, скільки вона потребуватиме.

Партнери невпинно працюватимуть з G7 та іншими союзниками, аби ремонтувати, замінювати та захищати енергетичну інфраструктуру України. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Українців чекає сувора зима,

– сказав Блінкен.

До речі, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що Росія може спробувати зіпсувати новорічні свята українцям, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру. Чиновник зазначив, що обстріл може статися у будь-який момент, але наша ППО готова.

Водночас Шмигаль зауважив, що в разі відсутності обстрілів на новорічні свята не буде аварійних відключень.

США передадуть Україні Patriot