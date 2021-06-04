Українців направлять для участі в місії ООН в ДР Конго: рішення РНБО

Український контингент направлять в Демократичну Республіку Конго для участі в місії ООН. Мета місії – стабілізувати ситуацію в країні.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання РНБО 4 червня. Про нього розповів під час брифінгу секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Український контингент в ДР Конго трохи збільшать

Там є наш контингент. Він буде на невелику кількість, але збільшений,

– додав Данілов.

За це рішення члени РНБО проголосували одноголосно.

Дивіться онлайн-брифінг Олексія Данілова:

Українські миротворці допомагали під час виверження вулкана

Зазначимо, що нещодавно українські миротворці в ДР Конго активно допомагали під час виверження вулкана Ньїрагонго. Вони евакуювали місцевих жителів у безпечні місця. До цього залучили 4 українські екіпажі вертольотів.