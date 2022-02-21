Українців попередили про нову загрозу кібератак 22 лютого

Група реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації України попередила про можливе здійснення кібератаки. Уже 22 лютого зловмисники можуть спробувати зламати банки та урядові сайти.

Деталі про ймовірну атаку

Повідомлення про підготовку хакерської атаки виявили на спеціальному сайті Raidforums. Згодом інформацію на вебресурсі про це видалили.

До теми За кібератакою на державні сайти України стоїть Росія, – Білий дім

У повідомлені мовилося про оренду серверів для підготовки нових атак на сайти державного сектору, банківського сектору та оборони. Крім того, атаки можуть здійснити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua.

Зловмисники заявили, що кілька днів тому інші хакери атакували українські сайти, й ті не працювали кілька годин. Водночас цього разу атаку нібито готують потужнішу.

Я впевнюся, що більшість сайтів не працюватимуть щонайменше тиждень. Я також зіпсую усі сайти, які закінчуються на ua.,

– мовиться у повідомленні.



Повідомлення про хакерську атаку / Фото CERT-UA

Група реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації закликала українців терміново повідомляти у разі кібератак, або виявлення аномальних дій в інформаційних системах. Це можна зробити:

на електрону адресу cert@cert.gov.ua;

за телефоном (044) 281-88-05 або (044) 281-88-25;

на сторінці у фейсбуці.

Попередня кібератака на Україну

15 лютого хакери атакували банки, урядові сайти та портал "Дія". Не працювали "Приватбанк", "Ощадбанк", сайти МЗС, ДСНС, ЗСУ тощо.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що збої сталися через масову Ddos-атаку. Тобто на сервери сайту надходила величезна кількість запитів, які було складно оперативно обробити.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав цю атаку найбільшою в історії України. На щастя, її вдалося успішно відбити.

У США вважають, що за кібератакою стоїть Росія.

До теми дивіться відео про масштабні кібератаки у січні: