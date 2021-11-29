Українців попередили про штормові пориви вітру та величезні хвилі в Азовському морі
Джерело:ДСНС України
В Україні на 29 листопада оголосили штормове попередження. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про небезпечну ситуацію на Азовському морі. Тут – дуже потужні пориви вітру.
Попередження ДСНС стосується 29 та 30 листопада. Рівень небезпечності ІІ – помаранчевий.
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Шквальні пориви вітру – в Маріуполі та Бердянську
У портах Маріуполя та Бердянська пориви вітру сягатимуть 15 – 28 метрів на секунду. Висота хвиль наближатиметься до 15 – 20 дециметрів.
Синоптики попередили про опади у всіх регіонах України
Тим часом синоптики попередили про небезпечні погодні умови по всій території України. У всіх областях буде дуже вітряно. Рівень небезпечності І – жовтий.
Частину західних областей, зокрема, Закарпаття, Львівщину та Івано-Франківщину, 29 листопада присипає мокрим снігом. У центральних та східних областях України – потужні зливи. Дощитиме і в Києві.Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що кінець осені в Україні буде дуже похмурим та з опадами. У більшості регіонів – дощитиме, а деінде буде мокрий сніг.
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Якою буде наступна зима:
- Синоптики прогнозують, що зима 2021 – 2022 буде теплішою за попередню.
- У 60% днів може переважати навіть аномально тепла погода.
- Проте у решту 40% часу можуть бути температури близькі до кліматичної норми або навіть нижчі.
Текст публікації ДСНС:
29 листопада та вночі 30 листопада на Азовському морі та в портах Маріуполь і Бердянськ пориви вітру 25 –28 метрів на секунду, висота хвиль 15 – 20 дециметрів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).