Українців закликають написати "листи любові" жителям тимчасово окупованих територій

Українців просять підтримати співвітчизників на тимчасово окупованих територіях. Закликають написати людям листи підтримки, аби показати, що про них ніхто не забув.

Ініціатива називається "Листи любові". Долучитись до неї можна на однойменному сайті, передає 24 канал.

До теми Бачив десятки розстріляних цивільних, – активіст розповів про виїзд з окупованого Криму

Українці в окупації живуть у страху та небезпеці

Під російською окупацією поки що перебуває 20% України, включно з Кримом та Донбасом. Директорка ХОБФ "Об'єднання" Анастасія Гришко наголосила, що з кожним днем окупаційний режим стає дедалі жорстокішим до українців. Їм не дозволяють виїжджати з регіонів, мобільний зв’язок та інтернет обмежені та контрольовані.

Мирні люди стали заручниками. Цивільні живуть у постійному відчутті страху та небезпеки, люди морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними. Тому такі листи мають донести українцям, що про них не забули, за них борються.

Як написати лист

Кожен охочий може написати теплі слова підтримки українцям, що перебувають на окупованих містах та селах. Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань.

Організатори ініціативи пояснили, що це може бути зверненням як до конкретної особи, так і загалом до жителів будь-якого окупованого населеного пункту. Крім послань в онлайн-форматі, "листи любові" будуть також видрукують, аби відправити до адресатів. Доправлятимуть всіма можливими способами.

Приклади листів можна побачити на сайті:

"Дорога, Оксано. Я знаю, як важко вам зараз в Херсоні, я знаю як вам болить, але ви кожен ранок встаєте та боретесь, боїтесь, але боретесь. Я знаю, як ви раді голосу з підконтрольної України. Так от почуйте, МИ З ВАМИ, душею, серцем, думками. Тримайтеся!"

Може зацікавити – херсонці ексклюзивно розповіли, як утекли з-під окупації: відео