Українців просять не відвідувати кладовища у поминальні дні через небезпеку з Росії

Рятувальники просять українців не відвідувати кладовища у поминальні дні. Через бойові дії на території України це може бути небезпечним.

Дата так званих "гробків" у кожному регіоні відрізняються. Цього року поминальні дні переважно припадають на 1 – 3 травня.

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ДСНС закликає утриматись від походів на кладовища

Попри бажання українців вшанувати пам'ять померлих, у ДСНС закликали утриматись від походів на кладовища. Ворог не припиняє обстрілювати українську територію, а багато місць, які покинули окупати, – досі заміновані.

Рятувальники вже зафіксували чимало випадків, коли снаряди та боєприпаси потрапляли на цвинтарі.

Тож зараз ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати зависокою,

– попередили у ДСНС.

Співробітники ДСНС просять не ігнорувати ці попередження. Головне завдання українців – допомагати воїнам та тримати тил.

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