Українців просять не відвідувати кладовища у поминальні дні через небезпеку з Росії
Джерело:ДСНС
Рятувальники просять українців не відвідувати кладовища у поминальні дні. Через бойові дії на території України це може бути небезпечним.
Дата так званих "гробків" у кожному регіоні відрізняються. Цього року поминальні дні переважно припадають на 1 – 3 травня.
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ДСНС закликає утриматись від походів на кладовища
Попри бажання українців вшанувати пам'ять померлих, у ДСНС закликали утриматись від походів на кладовища. Ворог не припиняє обстрілювати українську територію, а багато місць, які покинули окупати, – досі заміновані.
Рятувальники вже зафіксували чимало випадків, коли снаряди та боєприпаси потрапляли на цвинтарі.
Тож зараз ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати зависокою,
– попередили у ДСНС.
Співробітники ДСНС просять не ігнорувати ці попередження. Головне завдання українців – допомагати воїнам та тримати тил.
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