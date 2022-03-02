Українців просять розповсюдити серед росіян інформацію про мітинги

Росіяни, які не хочуть війни, збираються на акції протесту у різних містах своєї країни. Мітинги відбудуться 2 березня о 15:00.

У зв'язку з тим, що військові злочинці з Кремля блокують поширення інформації про мітинги серед власного населення, українців просять допомогти зробити ці акції більш масовими.

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Кожного, хто має доступ до соцмереж, просять розповсюдити дані про протести.

Інструкція для розповсюдження

Всі, хто хоче долучитися до закінчення війни, мають шукати в інстаграмі чи російських соцмережах людей з певного міста та кидати їм відповідні картинку і відео.

Якщо українці зможуть достукатися до якомога більшої кількості росіян, а ті вийдуть на вулиці та повалять владу, загибель окупантів та українців закінчиться.

Також до населення РФ треба донести інформацію про кількість загиблих загарбників.

Крім того, за умов закінчення війни росіяни, ймовірно, отримають шанс хоча б якось економічно вижити.

Саме це й треба розповідати та пояснювати громадянам країни-агресора.

Картинки та відео для розповсюдження



Перелік міст, де проходитимуть мітинги проти Путіна / Картинка 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Москві / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Москві / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Москві / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Єкатеринбурзі / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Новосибірську / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Челябінську / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна в Тюмені / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна в Уфі / Ілюстрація 24 каналу



Мітинг проти Путіна у Краснодарі / Ілюстрація 24 каналу

Відео, яке треба поширювати серед росіян: