Українців вербували для роботи на військових об'єктах Росії

Контррозвідка СБУ ліквідувала схему із працевлаштування українців на об'єкти оборонно-промислового комплексу Росії. Сприяв державі-окупанту колишній конструктор "Укроборонпрому".

Українці допомагали Росії будувати військові судно. Однак така колаборація суперечить закону України.

Важливо Російські провокації в Чорному морі: Франція підтримала Британію та Нідерланди

Оперативники СБУ встановили, що українських фахівців суднобудівельної галузі залучали до робіт у межах замовлень Міністерства оборони та Прикордонних сил Росії.

Таке працевлаштування суперечить вимогам закону України про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та рішенню РНБО військово-технічну політику.

Росіянам допомагав український інженер

За даними СБУ, до схеми залучили колишнього працівника одного з конструкторських бюро, що нині входить до "Укроборонпрому". Він мав спеціальну фахову підготовку як інженера-технолога.

Помічник окупантів брав участь у будівництві протидиверсійного катера для ФСБ і понтону для потреб військово-морського флоту.



Будівництво російського катера / Фото СБУ

За результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 333 – порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Матеріали скеровано на розгляд суду.