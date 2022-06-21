У українців з'явився ще один аргумент, щоб перемогти Росію

Варто привітати всіх, хто давно очікував на ратифікацію Стамбульської конвенції. Це дуже важливий крок і чіткий сигнал про нашу прихильність до ліберальних цінностей.

ЗСУ на сторожі добра та свободи

Також ухвалення Радою Стамбульської конвенції – ще один аргумент якнайшвидше перемогти у війні, розгромити окупанта й вигнати з наших територій.

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Адже документ зможе повноцінно виконуватися тільки після того, як сліду орків та їх гауляйтерів не буде на нашій землі.

Тож і тут ЗСУ виборює свободу та європейські цінності.

Важливо

Для справжніх допитливців та любителів читати першоджерела наведу декілька цікавих акцентів із закону про ратифікацію конвенції:

допоки триває агресія Росії проти України виконання конвенції не може бути гарантовано на тимчасово окупованих територіях;

жодна ідеологія не визнається державою обов'язковою і не підлягає впровадженню;

держава підкреслює, що не може бути обмежено право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань.