Українця, який помер у польському витверезнику, годину катували, – ЗМІ

У Вроцлаві українець трагічно помер у витверезнику. Перед тим його жорстоко побили польські правоохоронці. Гатили палицями, ногами та кулаками.

Українець 30 серпня повертався на автобусі після зустрічі з друзями в стані алкогольного сп'яніння. Стверджують, нібито його поведінка була неадекватною.

До теми Зв'язали ременем: у Польщі після затримання поліцією загинув українець

У матеріалах справи відсутня інформація

Водій автобуса висадив українця і викликав рятувальників. Свою чергою ті подзвонили поліції.

За словами правоохоронців, затриманий був агресивним та кусався. Проте відеомоніторинг після перевезення хлопця у витверезник не показав цього. Крім того, у матеріалах справи немає інформації з нагрудних камер поліцейських. Ймовірно, їх відключили після затримання.

Відеозаписи з'явилися, коли українця доставили у витверезник. Чоловік тоді вже був у наручниках.

Чоловіка годину катували

ЗМІ повідомляють, що до чоловіка протягом години застосовували фізичну силу. Тому він перестав дихати, реанімувати українця вже не вдалось.

Рідні українця запевняють, що він не пив

Члени сім'ї українця переконують, що загиблий не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним. Чоловік приїхав на заробітки та працював на будівництві.

Прокуратура Польщі відкрила справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. За це можуть ув'язнити до 5 років.