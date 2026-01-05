Зник у Святвечір – а через тиждень знайшли у каналі: у Чехії загинув громадянин України
- 31 грудня у Чехії знайшли мертвим українця, уродженця Закарпаття.
- Його шукали тиждень.
Напередодні Нового року у Чехії знайшли мертвим уродженця Закарпаття. Він тиждень вважався зниклим безвісти.
31 грудня водолази виявили тіло українця у каналі неподалік місця, де він мешкав у селищі Каменни-Прживоз. Правоохоронці встановлюють причини та обставини його загибелі, передає 24 Канал із посиланням на Benesovsky Denik.
Що відомо про загибель закарпатця у Чехії?
Тиждень тривали пошуки 42-річного закарпатця. У чеській поліції не називають його імені. Водночас журналіст Віталій Глагола розповів, що загиблого звали Василь Попадинець.
У Святвечір, 24 грудня, він вийшов з дому після сварки з братом. Та додому вже не повернувся.
До поліції звернувся брат, який хвилювався за його життя та здоров'я, адже чоловік пішов у невідомому напрямку в стані алкогольного сп'яніння та був легко одягнений. Пошуки зниклого українця почалися одразу, і лише за декілька днів вдалося знайти його тіло.
Нагадаємо, що раніше у Чехії знайшли мертвою 22-річну українку Андріяну Офрім, яка перебувала в розшуку з 21 листопада. За даними поліції, тіло дівчини виявив перехожий 3 грудня в струмку Олешна неподалік Фрідек-Містека. Судово-медична експертиза показала, що дівчина загинула насильницькою смертю – її задушили.
Андріяна перебувала на заробітках у Чехії та жила в Остраві. Поліція затримала підозрюваного – 33-річного українця, який визнав свою провину.
Останні новини про загибель українців за кордоном
У Польщі поблизу міста Бжег Опольського воєводства напередодні Різдва, 23 грудня, сталася аварія, у якій загинули п'ятеро українців. З
У Відні розслідують загибель 21-річного українця, тіло якого знайшли в повністю згорілому Mercedes. Авто спалахнуло вночі, і від нього залишився лише каркас.
В Ірландії вбили 17-річного Вадима Давиденка. Він та ще троє підлітків з України та інших країн мешкали у центрі для неповнолітніх, які прибули до Ірландії без супроводу дорослих і шукали міжнародний захист.