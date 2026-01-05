Зник у Святвечір – а через тиждень знайшли у каналі: у Чехії загинув громадянин України

Напередодні Нового року у Чехії знайшли мертвим уродженця Закарпаття. Він тиждень вважався зниклим безвісти.

31 грудня водолази виявили тіло українця у каналі неподалік місця, де він мешкав у селищі Каменни-Прживоз. Правоохоронці встановлюють причини та обставини його загибелі, передає 24 Канал із посиланням на Benesovsky Denik.

Що відомо про загибель закарпатця у Чехії?

Тиждень тривали пошуки 42-річного закарпатця. У чеській поліції не називають його імені. Водночас журналіст Віталій Глагола розповів, що загиблого звали Василь Попадинець.

У Святвечір, 24 грудня, він вийшов з дому після сварки з братом. Та додому вже не повернувся.

До поліції звернувся брат, який хвилювався за його життя та здоров'я, адже чоловік пішов у невідомому напрямку в стані алкогольного сп'яніння та був легко одягнений. Пошуки зниклого українця почалися одразу, і лише за декілька днів вдалося знайти його тіло.

Нагадаємо, що раніше у Чехії знайшли мертвою 22-річну українку Андріяну Офрім, яка перебувала в розшуку з 21 листопада. За даними поліції, тіло дівчини виявив перехожий 3 грудня в струмку Олешна неподалік Фрідек-Містека. Судово-медична експертиза показала, що дівчина загинула насильницькою смертю – її задушили.

Андріяна перебувала на заробітках у Чехії та жила в Остраві. Поліція затримала підозрюваного – 33-річного українця, який визнав свою провину.

