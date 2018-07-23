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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Українця Луніна офіційно представили у якості гравця мадридського "Реалу": відео

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Андрій Лунін
Андрій Лунін

Президент футбольного клубу "Реал" (Мадрид, Іспанія) Флорентіно Перес особисто представив українця Андрія Луніна як гравця клубу

Презентація відбулася у Мадриді. Лунін теж виступив та звернувся до присутніх іспанською мовою (зачитав з листка).

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Варто зазначити, що Лунін отримав воротарський светр з рук Флорентіно Переса, однак на ньому не було номера. Є можливість, що воротаря віддадуть в оренду в інший клуб.

Нагадаємо, Лунін перейшов з луганської "Зорі" до мадридського "Реалу" влітку 2018 року. Офіційно сума трансферу не розголошується. За неофіційною інформацією, трансфер Луніна обійшовся "Реалу" у 9 мільйонів євро, а ще 4,4 мільйона євро іспанці можуть виплатити у вигляді бонусів. Контракт з гравцем підписано на шість років.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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