Українцям потрібно зробити певні кроки, щоб відповідати вимогам НАТО, – Білий дім

У червні на саміті НАТО у спільній заяві держави-учасниці підтвердили, що підтримують прагнення України вступили в Альянс. Проте у Білому домі зауважили, для цього Києву потрібно здійснити низку кроків.

Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. У Вашингтоні, своєю чергою, зазначили, що підтримують прагнення керівництва України в цьому напрямку.

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Ми підтримуємо зусилля будь-якого претендента, який хоче вступити в НАТО і який працює над досягненням цих цілей,

– наголосила Псакі.

Про які кроки України мовиться:

Зусилля щодо просування реформ задля верховенства закону.

Модернізація оборонного сектора.

Нарощування економічного зростання.

Терміни приєднання – питання не до Вашингтона

Щодо термінів приєднання України до Альянсу, то Псакі зазначила – це питання не до США, Вашингтон підтримує вступ до НАТО тих претендентів, які виконали зобов'язання і до цього готові.

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Байден заявив, що підтримує прагнення України до НАТО

Зазначимо, що питання вступу України в НАТО піднімали і на зустрічі президента Володимира Зеленського та глави Білого дому Джо Байдена. Американський президент наголосив, що підтримує прагнення України щодо Альянсу.

Сам Володимир Зеленський пізніше зауважив, що у цьому його справді запевнив Байден під час розмови тет-а-тет. Проте конкретних термінів не називали.