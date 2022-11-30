Українцям приходять листи про підняття оплати за Starlink: як зросла плата за космічний інтернет

Провайдер супутникового інтернету Starlink підвищив вартість своїх послуг для багатьох країн. Для українців уже почали приходити листи про оплату за новими тарифами.

Провайдер супутникового інтернету Starlink підвищив вартість послуг для різних країн. Для українців ціна зросте з 60 доларів (близько 2,3 тис. гривень) до 75 доларів на місяць (2,8 тисячі гривень).

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В інших країнах підписка на Starlink теж стала дорожчою, і супутниковий інтернет в Україні все ще на мінімальному тарифі.

Про оновлення тарифу для України свідчить текст листа, який Starlink надіслав українським клієнтам.

Місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з 60 доларів до 75 доларів. Нова ціна буде застосовуватися для вашої підписки з 29.12.2022. Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час,

– йдеться в повідомленні.



Starlink підняв плату / Фото твітер Павло Бондаренко

Вартість обладнання в Україні також зросла. Якщо раніше воно коштувало 500 доларів, то тепер потрібно заплатити 700 доларів.



Устаткування теж подорожчало / Фото скриншот з сайту компанії

Якими були тарифи до підняття цін

До 2 серпня тариф для України становив 100 доларів, однак у День Незалежності України компанія Ілона Маска оголосила про його зниження. Тепер тариф знову підвищили в рамках перегляду цін по всьому світу.

Українські користувачі з гумором реагують на оновлення тарифів: пропонують "збити" ціну до 30 доларів за допомогою дискусій із Маском у твітері. Зауважимо, що це натяк на попередній успіх суперечок у твітері письменника Стівенга Кінга з Маском, у результаті якого той таки "скинув" вартість підписки у твітері з 20 доларів до 8 доларів.

Чому Starlink важливий для українців Starlink є важливим інструментом для зв'язку на фронті, який дає змогу військовим отримувати перевагу над силами ворога, які суттєво чисельно переважають. Однак термінали використовують не лише захисники, але й екстрені служби, оператори, журналісти та звичайні українці. Особливо переваги "космічного" зв'язку українці відчули у період блекаутів та відключень світла.

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