"Українцям вхід заборонено": чеське ЗМІ звинувачують у поширенні фейків

Англомовний онлайн-журнал Prague Morning, який розповідає про новини Чехії, опублікував фотографії, на яких деякі магазини Праги ніби то забороняють вхід українцям. Інше ЗМІ провело перевірка, яка показала, що це був фейк.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz. Одразу після публікації фейкової фотографії, журналісти Denik вирушили до зазначеного магазина, втім там не висіло жодних вивісок, які забороняли б вхід громадянам України. Продавець та власник крамниць спростували фейкову інформацію. Prague Morning видалив світлину із соцмереж одразу після того, як журналісти зацікавились її походженням.

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Ми щойно отримали ці дві фотографії. Українцям заборонено заходити до кількох празьких магазинів,

– опублікував у соцмережах журнал Prague Morning у четвер об 11 годині ранку.

Ця публікація викликала обурення у соцмережах, люди пишуть, що така заборона є неприйнятною. Натомість журналісти Denik запитали у Prague Morning походження цієї світлини та чи сам ж мовник вірить у її правдивість. У відповідь отримали фразу "Фотографії справжні", а про походження вирішили не розповідати.

"Європейська правда" зазначила, що одночасно ці фото стали використовуватися інтернет-тролями для антиукраїнської пропаганди.

Деякі коментатори під публікацією Prague Morning одразу написали, що ці знижки фейкові. До прикладу, один підписник стверджував, що проживає по сусідству з одним із цих магазинів і ніколи не бачив на ньому таких табличок.

Репортери Denik вирушили на перевірку інформацію та поспілкувались з продавцем та власником обох магазинів. Зокрема, вони сфотографували, що жодних табличок із забороною не було.

На вітринах чеського магазину не було жодної вивіски про заборону / фото Denik