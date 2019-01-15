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      Українцям – український газ за вдвічі нижчою ціною, – Юлія Тимошенко

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      Юлія Тимошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова"
      Юлія Тимошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" / ba.org.ua

      Одразу після перемоги на виборах новий президент подасть до парламенту законопроект про зміну порядку забезпечення населення газом.

      Українці отримають газ власного видобутку за вдвічі нижчою ціною, що суттєво зменшить видатки на житлово-комунальні послуги. Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила Юлія Тимошенко, йдеться на сайті "Батьківщини".

      Лідер "Батьківщини" пояснила, що від моменту здобуття Україною незалежності та до 2014 року існував порядок, за яким український газ власного видобутку віддавали на потреби населення "за українськими цінами".

      Це було нормою, яка була затверджена постановами уряду та рішенням НАК "Нафтогазу". Банани в Еквадорі продають за цінами Німеччини? Чи лосось в Норвегії за цінами Африки? У Казахстані свій газ продають народові по 80-90 дол. за тисячу кубометрів, а нам по 305 дол. з 2014 року. Хто це придумав, хто це порахував, щоб 300% рентабельності, прибутків на рік, заробляли на людях, які мають в 16 разів нижчі доходи, ніж в Європі? 
      – обурилася вона.

      Юлія Тимошенко переконана, вітчизняного газу вистачає, адже сьогодні Україна видобуває тільки на державних підприємствах – 16.4 млрд кубометрів газу, а люди на всі свої цілі (тепло, гаряча вода) використовують лише 15.8 млрд кубометрів.

      Саме тому законопроект, який поверне український газ українцям стане одним з перших, що подасть новий президент. Це також дозволить знизити ціну блакитного палива щонайменше вдвічі, причому зробити це можливо впродовж місяця, вважає голова партії.

      "У цьому ж законопроекті буде чіткий норматив рентабельності 30%, річної прибутковості. Ми цей закон покладемо в основу ціноутворення, воно монопольне, ринку в нас нема, якщо постановою уряд встановлюється ціна на газ. Нам потрібен місяць максимум, щоб вдвічі знизити ціни на газ", – сказала вона і зауважила, що зниження ціни призведе до суттєвого зменшення видатків на житлово-комунальні послуги.

      Реальна ціна на газ, за бухгалтерією "Укргазвидобування", враховуючи вартість видобутку газу, якщо взяти всі податки, 30% рентабельності, транспортування і 30% прибутковості для розвитку галузі – 3,55 грн за кубометр, "а нам продають сьогодні по 8.55 грн", – обурилася лідер "Батьківщини".

      Водночас, запевнила Юлія Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко Газ
      Джерело: 24 Канал
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