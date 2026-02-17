На Україну летіло майже 400 БпЛА і десятки ракет: скільки цілей збила ППО і які наслідки

Росія завдала масованого удару по Україні вранці у вівторок, 17 лютого, використавши ракети, зокрема крилаті, а також ударні безпілотники. Загалом ворог застосував понад 400 повітряних цілей.

Більшість ракет та дронів вдалося збити завдяки протиповітряній обороні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, а також керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Їх запустили з Ростовської і Курської областей, тимчасово окупованого Криму та акваторії Каспійського моря. Також ворог атакував 396 ударними БпЛА "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів з різних напрямків.

Орієнтовно 250 із вищезгаданих БпЛА були "Шахедами". Також додають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі: 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101; 4 крилатих ракети "Іскандер-К"; 1 керована авіаційна ракета Х-59/69; 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів,

– ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки, згідно із зазначеною інформацією, сталося влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних безпілотників на щонайменше 13 локаціях. На ще 8 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", – наголосили у Повітряних силах.



Як відпрацювала ППО 17 лютого 2026 року / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ