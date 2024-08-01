Ще раз про F-16: справжні можливості, віра в чудо і песимізм західних ЗМІ

Повідомлення від Bloomberg про нарешті доставку F-16 в Україну пояснює багато чого "дивного". Наприклад, чому днями росіяни не атакували Україну далекобійними ракетами вслід за хвилями "Шахедів", хоча це здавалося б логічним.

Чому нам дуже потрібні F-16

Справді, до цього моменту деякі західні ЗМІ встигли насипати мінорних нот на тему, що, мовляв, прибуття F-16 в Україну "не дасть перелому на фронті". Тут треба пояснити логіку їх розмірковувань.

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Західні журналісти та аналітики одразу брали планку, що F-16 мають виконати щось типу "шайтан-арба" (диявольського птаха), сама поява якого в нашому небі мала покрити ганьбою усю тактичну авіацію ВКС Росії. Оскільки об'єктивне співвідношення сил все одно наразі лишатиметься на користь росіян, то, бачте, "кіна не буде".

Але вони досі можуть дозволити малопрофесійні розмірковування в стилі телевізійного шоу. А от ми, брати і сестри українці, ще раз поговорімо в практичному ключі, чому нам вкрай треба ці самі F-16, попри усі очікування та кількість фактично поставлених літаків.

Тут ми говоримо про платформи, у яких для початку фізичний ресурс значно вищий, ніж у радянських "МіГ-29" та "Су-27".

Певний простір для чуда

Простіше кажучи, F-16 нам треба хоча б для того, щоб нашим льотчикам було на чому літати та воювати, бо літаки Варшавського договору, м'яко кажучи, не вічні.

F-16 хоча б дозволять ефективніше застосовувати те авіаційне озброєння, яке зараз на голови окупантам метається в імпровізованому порядку з радянських літаків, тобто керовані авіабомби JDAM-ER та SDB, протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM (проти ворожих радарів).

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Я думаю, що від цього ефект буде порівнянний із тим, як влітку 2023 року ЗСУ отримали від США касетні снаряди DPICM. Ну, тобто щонайменше на 15% ефективність утилізації окупантів при ударах з повітря вирости має.

Ні, під F-16 в штатному порядку не можна причепити SCALP-EG та Storm Shadow, бо це не передбачено конструкцією літака.

Певний простір для віри в чудо залишити можна. Свого часу навіть варіант адаптації наших "Су-24М" під західні крилаті ракети звучав просто як нездорова фантасмагорія.

Ну і про війну в повітрі – на відміну від "Су-27" та "МіГ-29", F-16 хоча б може стріляти ракетами "повітря – повітря" в режимі "вистрілив – забув". Це має суттєво спрощувати завдання зі збиття повітряних цілей ворога при захисті критичної інфраструктури в тилових районах, або ж покращити шанси на виживання при контакті з тактичною авіацією ворога.