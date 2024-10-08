Дві причини, через які росіяни вивели в море носії "Калібрів"

Росія активізувалася у Чорному морі. Там окупанти вивели на бойове чергування 7 суден, які є носіями "Калібрів". Це може свідчити про майбутню ракетну загрозу для України.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що після кожної масованої атаки росіяни починають готуватись до наступної. Вони намагаються максимально виснажити українську протиповітряну оборону.

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Загроза обстрілів

Сергій Братчук припустив, що є 2 причини, чому росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів".

Перша – Росія практично кожної ночі запускає по території Одещини "Шахеди" та балістику з тимчасово окупованого Криму, тому також є потенційна загроза ураження "Калібрами".

"На семи бортах (у Чорному морі – 24 Канал) росіяни зберігають 47 ракет типу "Калібр". Я думаю, що може бути й друга причина. Вона пов'язана із подіями, які відбулись у Феодосії", – зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

На його думку, противник розуміє, що Україна має засоби ураження, які можуть завдати ударів по ракетоносіях, а ці судна є основною силою Чорноморського флоту Росії.

Можливо, росіяни намагаються убезпечити свої ракетоносії, і тому розосереджують їх. Частину вони можуть переправити у Геленджик, адже у порту Новоросійська ці судна є у відносній безпеці,

– висловився Сергій Братчук.

Він додав, що поки невідомо, що "прилетіло" по Феодосії, тому росіяни намагаються працювати на випередження, щоб судна, які є носіями "Калібрів" не опинились під загрозою знищення.

Нагадаємо, що Збройні Сили України 7 жовтня атакували нафтобазу у Феодосії. Там спалахнула масштабна пожежа через ураження резервуарів з паливом. Окупантам не вдалось впоратись із займаннями навіть на наступний день.