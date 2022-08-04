Зараз тільки "квіточки", – військовий експерт про нову зброю для України

Українські захисники продовжують впевнено вибивати ворога з нашої території. Однак станом на сьогодні для проведення повномасштабного наступу ЗСУ по усіх напрямках зброї недостатньо.

Водночас та зброя, яка зараз до нас надійшла, прибула в обмеженій кількості та з обмеженими типами боєприпасів. Насамперед мовиться про американські системи HIMARS. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт та генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко.

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Однак, за його словами, у багатьох моментах ми змогли вирівняти відношення щодо вогневої потужності наших військ та армії противника.

Я думаю, що зброя ще надходитиме. У новому пакеті допомоги вже є 3 тисячі боєприпасів до HIMARS. Яких саме – деталей не розкривають, вони можуть бути різними,

– додав Савченко.

І пояснив, що ці боєприпаси – це свого роду хірургічні інструменти, за допомогою яких вирізають "ракову пухлину" – війська агресора – на нашій території.

Нові надходження зброї будуть потужнішими

Достатньо сказати, що українці з нетерпінням очікують на нові різні надходження зброї, яка завдаватиме ще більших втрат російським загарбникам.

"Бо те, що зараз демонструють наші збройні сили – це ще "квіточки". А "ягідки" будуть найближчим часом. Я в цьому переконаний", – наголосив Савченко.

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