Україну не влаштує компроміс на російських умовах, – Єрмак

Українська делегація продовжує перемовини з Росією, яка має чимало неприпустимих вимог. Проте Україну не влаштовуватиме компроміс на умовах країни-агресорки.

Про це заявив керівник Офісу Президента під час участі у відеозустрічі Atlantic Council. Він нагадав, що навіть не може мовитись про загрозу терцілісності та суверенітету української держави.

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Єрмак: Жертва агресії не має платити за мир

Єрмак ще раз наголосив на тому, що Україна чинитиме опір та продовжить боротьбу. Змагатиметься не лише проти агресора, але й за майбутнє. Насамперед за надійні гарантії повоєнної безпеки.

Нас не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України. Нас не влаштує компроміс на російських умовах,

– запевнив він.

Очільник Офісу Президента зазначив, що "жертва агресії не має платити за мир", а саме агресор має бути позбавлений змоги напасти знову, тому він ще раз закликав міжнародних партнерів і союзників до пошуків формату, який ефективно й довго працюватиме.

"Ми засвоїли уроки Будапештського меморандуму. Ми заплатили за них дуже дорого. Ця війна остаточно зруйнувала всю стару систему міжнародної безпеки. Потрібно вже зараз будувати нову", – підкреслив Єрмак.

Також глава Офісу Президента ще раз констатував на тому, що Україна довела, що заслуговує бути не просто учасником та засновником безпеки у світі, а її провідним учасником. "Ми продовжуємо дуже дорого платити за це право", – додав він.

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