Україну охоплять грози та сильний вітер: прогноз погоди на 22 червня

Погода в середу, 22 червня, буде дощовою та подекуди прохолодною. Крім того, варто приготуватись до грози та сильного вітру.

Найхолодніше буде в Центрі. Зокрема, на Черкащині та Кіровоградщині прогнозують +17...+19 градусів. На Півночі – теж прохолодно, оскільки у Сумах та Житомирі – +16...+18.

Важливо В Україні оголосили штормове попередження: у багатьох областях шквальний вітер і грози

Може бути сильний вітер

У східних, західних та центральних областях показники стовпчиків термометрів будуть вищими. Однак спекотно не буде. Температура повітря становитиме +23...+25.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 12 метрів за секунду. Щоправда, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вітер може бути й сильнішим.

Де чекати на грозу

За словами Діденко, опади розподіляться нерівномірно. Дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних регіонах. На Заході опади зачеплять лише Рівненщину та Волинь, але тут без грози. Ввечері дощ добереться до Запоріжжя, Херсонщини та Криму. В інших областях обіцяють суху погоду.

У Києві теж прогнозують дощ з грозою. У столиці стане прохолодніше, температура повітря впаде до +20 градусів.

У Києві негода вирує 21 червня. Місто охопила гроза та шквальний вітер, який спричинив деревопад.

До слова, синоптикиня зауважила, що 21 червня розпочинається астрономічне літо. Сьогодні – найдовший день у році, тож, відповідно, і найкоротша ніч. Діденко припускає, що надалі в Україні сильна спека буде малоймовірною, передбачається комфортна температура повітря.