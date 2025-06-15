В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих, зокрема військовослужбовців

У неділю, 15 червня, відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернули ще 1 200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Дивіться також Наступний раунд переговорів можливий лише після завершення масштабного обміну, – Зеленський Що відомо про повернення тіл Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла. В Україну повернули ще 1 200 тіл загиблих: дивіться фото Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників: Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС та Офісі омбудсмана,

Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин,

ДСНС України,

інших структур Сектору безпеки та оборони України. Окрему подяку в Коордштабі висловили особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об'єднаного центру забезпечення заходів, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.