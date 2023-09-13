Днями з Росії й окупованих земель вдалося повернути трьох дітей: вони вже з рідними
Джерело:Дмитро Лубінець
В Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої території та Росії. Наразі робота щодо повернення дітей додому триває.
Як стало відомо, вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14 – 15 років.
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З Росії й окупованих земель вдалося повернути трьох дітей
Спілкуючись зі школярем, я запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: "Поліцейським, щоб дбати про безпеку людей". В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, аби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої,
– розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.
Тепер попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів.
"Працюємо й надалі для повернення додому кожної української дитини", – наголосив Лубінець.
Українські діти вже на рідній землі / фото Дмитро Лубінець
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- за адресою: вулиця Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008;
- на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
- на гарячу лінію: 0 800 501 720;
- за телефоном: 044 299 74 08.
Скільки всього вдалося повернути дітей в Україну
Нещодавно стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію понад 744 тисячі українських дітей. Проте повернути на Батьківщину вдалося лише крихітну частину неповнолітніх.
Нині в Україну вдалося повернути 386 юних українців. Це лише 0,05% від загальної кількості викрадених дітей. Тому Україна закликає світових лідерів допомогти у цьому надважливому питанні.