В Україну повернули тіла 1000 загиблих

В Україну 17 липня вдалося повернути тіла 1 000 загиблих. Це відбулося за результатами проведених репатріаційних заходів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про нове повернення 1000 тіл загиблих в Україну?

У Коордштабі наголошують, що, за твердженням російської сторони, 1 000 тіл належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл,

– мовиться у дописі Координаційного штабу.

Там також висловили вдячність за сприяння поверненню тіл Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрему подяку Коордштаб висловив особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

До слова, минулого разу репатріаційні заходи відбулися 16 червня, тоді Україні вдалося повернути 1 245 тіл загиблих воїнів. Тоді повернення тіл було одним з етапів домовленостей, яких вдалося досягнути українській та російській делегаціям у Стамбулі.