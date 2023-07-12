В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Джерело:Укрінформ
Нашій державі вдалося повернути тіла 19 українців, які загинули у російському полоні. Ще чотири тіла повинні прибути днями.
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
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В Україну повернули тіла 19 загиблих у російському полоні
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин розповів про повернення тіл українців, які загинули у російському полоні.
І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні й там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути,
– заявив Котенко.
Варто нагадати, що в травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому наразі вже зафіксували дані про 24 тисячі осіб.
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Додому нещодавно повернулися 47 українців
З російського полону 6 липня вдалося звільнити двох дітей, двох цивільних та 43 військовослужбовці, зокрема:
- 28 представників ЗСУ, серед яких – 10 тероборонців,
- 10 нацгвардійців,
- 4 прикордонники,
- 1 військового моряка.
Більшість визволених – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну:
- в Маріуполі,
- на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
Окрім цього, Коордштабу вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти.
Двоє повернутих цивільних – працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона. ️Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні,
– розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Після звільнення на бійців чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції. Відразу після обміну захисники отримали набір найнеобхідніших речей і змогли зв'язатися з рідними.