В Україну повернули тіла понад 40 полеглих захисників

В Україні вдалось повернути тіла ще декількох десятків українських військових. Вони віддали життя за свободу та незалежність нашої держави.

Їх повернули в межах чергової передачі тіл 27 грудня. Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко пообіцяв, що Україна поверне додому всіх своїх захисників.

Важливо Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв

Що відомо про повернення тіл загиблих

Сьогодні (27 грудня – 24 канал) відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих,

– заявили в міністерстві.

Додали, що з кінця травня 2022 року вдалось повернути додому в Україну тіла 869 захисників.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко запевнив, що вони не припиняють працювати над обміном.

"Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – пообіцяв Котенко.

Куди звертатись щодо питань зниклих безвісти

6 грудня українська сторона повернула додому тіла 49 наших військових. Ба більше, влада запевнила, що робить все, щоб знайти локації розміщення ще не знайдених тіл українських військовослужбовців.