За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Тепер представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також Загибель української журналістки Рощиної у полоні: Росія не віддає тіло

В Україну повернули тіла полеглих бійців

В Україну вдалось повернути 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також репатріювали 154 тіла з моргів на території Росії.

Полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України,

– повідомили в Коордштабі.

Окрему подяку за сприяння також висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

В Координаційному штабі зазначили, що тепер Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для встановлення осіб загиблих.