В Україну повернули тіла 99 полеглих оборонців

В Україну повернули 99 полеглих захисників. Більшість із них воювали на Донецькому напрямку.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що особи загиблих ще необхідно встановити.

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В Україну повернули тіла 99 захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих воїнів.

Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку,

– повідомили у відомстві.

Надалі Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.

Після цього представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання,

– додали у КШППВ.

Як вдалося повернути тіла

Повідомляється, що полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об'єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Також у КШППВ окремо подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що 7 квітня у соцмережі з'явилося відео, на якому зафільмували страту українських військовополонених. Попередньо, злочин стався на Херсонщині у районі Кринків.

Дмитро Лубінець негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.

Він зазначив, що допоки ООН та МКЧХ не вдадуться до конкретних дій, а продовжать обмежуватися словами, країна-агресорка й надалі безкарно вчинятиме воєнні злочини в Україні. Про це заявив Дмитро Лубінець.