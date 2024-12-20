В Україну повернули тіла ще 503 загиблих захисників

Україні важливо не лише визволити з полону своїх захисників. Також великих зусиль вона докладає для повернення тіл загиблих бійців, аби поховати їх із належною пошаною.

Раніше репатріаційні заходи відбулися наприкінці листопада. Тоді Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців, передає 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Сотні тіл українських військових вдалося обміняти

Тепер стало відомо про повернення тіл ще 503 воїнів. З числа повернених полеглих Захисників України:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

з моргів на території Росії повернено 31 загиблого.

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих,

– наголосили у Координштабі.

До слова, раніше Росія заявила, що передала Україні рештки тіл українських військовополонених, які начебто загинули у катастрофі транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Тоді Координаційний штаб підтвердив отримання останків, але вони потребують додаткової ідентифікації для підтвердження їх належності українським військовослужбовцям.