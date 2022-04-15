В Україну повернувся вже майже 1 мільйон біженців, які виїхали після вторгнення, – ООН

В ООН повідомили, що приблизно 870 тисяч біженців, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення, повернулися додому. В організації наголосили, що це ускладнює гуманітарну ситуацію у країні.

В Україну продовжують повертатися її громадяни, які після початку повномасштабної війни залишили рідний дім і виїхали закордон.

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Майже мільйон українці повернулися додому

870 тисяч українських біженців, які залишили країну після російського вторгнення, вже повернулися на батьківщину,

– заявили в ООН.

Там уточнили, що кожного дня до України повертаються приблизно 30 тисяч людей. Масове повернення посилює проблеми гуманітарного характеру всередині України.

Зауважте, Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. Вони спрощують отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

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