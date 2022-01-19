В Україну повертається сильний вітер: де чекати негоду

19 січня 2022 , 15:47

Джерело:

телеграм ДСНС

В Україні 20 січня прогнозують погіршення погоди. Рятувальники вже оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Де очікувати негоду

У четвер в західні області повернеться сильний вітер. Його пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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Крім того, у Карпатах та на Закарпатті очікують сильний сніг та хуртовини. 

У яких областях падатиме сніг:

  • Львівській області, 
  • Закарпатській,
  • Волинській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Тернопільській,
  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Чернігівській,
  • Київській.

За даними Укргідрометцентру, у східні регіони повернуться сильні морози. Так, вночі температура повітря опуститься до -16 градусів. 

Зверніть увагу! У Києві через сильний вітер вночі проти 17 січня впав триметровий хрест Софійського собору. Однак причиною стало й те, що радянські реставратори свого часу поспішали або ж допустилися помилки – вони огорнули міддю чорний метал основи хрестів. Ці метали між собою спрацювали й знищили один одного. Реставрацію хреста розпочнуть влітку 2022 року.

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Повний текст публікації ДСНС у телеграмі: 

Увага! Попередження про погіршення погодних умов

За даними Укргідрометцентру, 20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини. (I рівень небезпечності, жовтий).

Автор: Софія Мінджоса