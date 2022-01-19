В Україну повертається сильний вітер: де чекати негоду
Джерело:телеграм ДСНС
В Україні 20 січня прогнозують погіршення погоди. Рятувальники вже оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Де очікувати негоду
У четвер в західні області повернеться сильний вітер. Його пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.
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Крім того, у Карпатах та на Закарпатті очікують сильний сніг та хуртовини.
У яких областях падатиме сніг:
- Львівській області,
- Закарпатській,
- Волинській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Тернопільській,
- Рівненській,
- Житомирській,
- Чернігівській,
- Київській.
За даними Укргідрометцентру, у східні регіони повернуться сильні морози. Так, вночі температура повітря опуститься до -16 градусів.Зверніть увагу! У Києві через сильний вітер вночі проти 17 січня впав триметровий хрест Софійського собору. Однак причиною стало й те, що радянські реставратори свого часу поспішали або ж допустилися помилки – вони огорнули міддю чорний метал основи хрестів. Ці метали між собою спрацювали й знищили один одного. Реставрацію хреста розпочнуть влітку 2022 року.
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Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:
Увага! Попередження про погіршення погодних умов
За даними Укргідрометцентру, 20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини. (I рівень небезпечності, жовтий).