В Україну повертаються графіки відключення світла
18 серпня 2024, 17:52Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
В Україну після тривалої перерви повертаються відключення електроенергії. 19 серпня відключення в обсязі однієї черги діятимуть з 17:00 до 21:00.
Причиною застосування заходів обмеження є зростання споживання через спеку. Раніше синоптики зазначали, що вже невдовзі температура в Україні може сягнути +37.
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Коли в Україні відключатимуть світло
Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень,
– повідомили енергетики.
В інші години обмежень, на щастя, не очікується.Зверніть увагу! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.