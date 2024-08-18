В Україну повертаються графіки відключення світла

18 серпня 2024, 17:52
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Автор: Поліна Буянова

Джерело:

Укренерго

В Україну після тривалої перерви повертаються відключення електроенергії. 19 серпня відключення в обсязі однієї черги діятимуть з 17:00 до 21:00.

Причиною застосування заходів обмеження є зростання споживання через спеку. Раніше синоптики зазначали, що вже невдовзі температура в Україні може сягнути +37.

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Коли в Україні відключатимуть світло

Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень,
– повідомили енергетики.

В інші години обмежень, на щастя, не очікується.

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