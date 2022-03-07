В Міжнародному легіоні оборони України поповнення. Прибули добровольці з Бразилії та Португалії, щоб захищати нашу країну від російських загарбників.

Скільки саме бразильців та португальців приїхало не вказали. Але на фото можна помилуватися принаймні трьома.

До теми Професіонали, які не бачать себе у цивільному житті, – військовий експерт про іноземний легіон



В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"



​В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"

Зауважимо, що воювати за Україну проти Росії погодилися тисячі добровольців. Охочі із Великої Британії вже прибули до нашої держави. Також за нас воюють вже 2 ічкерійські батальйони.