В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії
Джерело:"Сьогодні"
В Міжнародному легіоні оборони України поповнення. Прибули добровольці з Бразилії та Португалії, щоб захищати нашу країну від російських загарбників.
Скільки саме бразильців та португальців приїхало не вказали. Але на фото можна помилуватися принаймні трьома.
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В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"
В Україну прибули добровольці з Бразилії та Португалії / Фото "Сьогодні"
Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в Україну їдуть приблизно 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців із 52 країн світу.
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