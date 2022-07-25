В Україну прибули перші Gepard із Німеччини, – Резніков

Наша держава починає отримувати все більше й більше зброї. Це одразу видно за тим, що відбувається на фронті.

В Україну вже прибули й перші Gepard із Німеччини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує 24 канал.

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Скільки установок передали і скільки очікуємо

За словами Резнікова, Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки виробництва компанії Krauss-Maffei Gepard.

Сьогодні офіційно зайшло три перші Gepard. Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 Gepard,

– сказав Резніков.

Він зауважив, що установки вже у розпорядженні Збройних Сил України.

Україна домовляється про сучасні танки

За словами Резнікова, міноборони веде переговори з партнерами, щоб вони надали сучасні танки. Мовиться про Leopard та Abrams. Ймовірно, що розпочнуть передачу з однієї дружньої до нас країни, в якої є танки Leopard і яка готова нам їх передати.

"Спочатку наш план – декілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів, скоріше всього у країнах Балтії. Переговори йдуть не тільки про Leopard", – сказав міністр.

За його словами, намагаються переконати наших партнерів, що це можуть бути й інші танки, наприклад Abrams.

Зброя для України

Багато чого в ході війни змінила американська реактивна артилерійська система HIMARS, яку отримали наші ЗСУ. Вони майстерно використовують її на полі бою, чим задоволені та вражені наші партнери. Навіть NASA повідомило про значне зменшення артобстрілів з боку росії.

Тепер інші країни закликають США продовжувати постачати Україні потужні РСЗВ, які допомагають наближати нас до перемоги. Зокрема, до цього закликав очільник МЗС Латвії Едгар Ринкевич. Міністр оборони України Олексій Резніков закликав передати нам 50 таких установок.

Та це не вся новітня зброя, яку отримала Україна, щоб ефективно нищити окупантів. У червні до нас надійшло 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Ці САУ – швидкострільні та точні.

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