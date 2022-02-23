В Україну прибув другий літак з летальною зброєю з Канади

23 лютого 2022 , 07:03
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Джерело:

твітер Аніти Ананд

Канада вчергове висловила підтримку Україні на тлі російської агресії. Зранку 23 лютого до України прибув вже другий літак з летальною зброєю.

Як заявили глава Міноборони Канади Аніта Ананд, нове вторгнення Росії абсолютно не прийнятне.

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Вона наголосила, що Канада усвідомлює як сильно потрібна Україні зброя для захисту своєї незалежності.

Канада здійснила друге доставлення летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятно, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність,
– мовиться у повідомленні.


Військова допомога з Канади / Фото з твітеру Аніти Ананд


Канада передала Україні летальну зброю / Фото з твітеру Аніти Ананд

Як Канада підтримує Україну

Що передбачає допомога від Канади: дивіться відео

Повний текст публікації Аніти Ананд:

Сьогодні наші канадські війська здійснили другу доставку летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії є абсолютно неприйнятним, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і незалежність.

Автор: Альона Захарова