В Україну прибув другий літак з летальною зброєю з Канади
Джерело:твітер Аніти Ананд
Канада вчергове висловила підтримку Україні на тлі російської агресії. Зранку 23 лютого до України прибув вже другий літак з летальною зброєю.
Як заявили глава Міноборони Канади Аніта Ананд, нове вторгнення Росії абсолютно не прийнятне.
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Вона наголосила, що Канада усвідомлює як сильно потрібна Україні зброя для захисту своєї незалежності.
Канада здійснила друге доставлення летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятно, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність,
– мовиться у повідомленні.
Військова допомога з Канади / Фото з твітеру Аніти Ананд
Канада передала Україні летальну зброю / Фото з твітеру Аніти Ананд
Як Канада підтримує Україну
- Після обурливого указу Володимира Путіна про визнання незалежності квазіреспублік на Донбасі Канада ухвалила постанову на підтримку України.
- Прем'єр Джастін Трюдо заявив, що Канада запровадить економічні санкції проти Росії. Вони стосуватимуться фінансових операцій із тими ж бойовиками на окупованих українських територіях та російських банків.
- А 19 лютого в Україну прибув перший літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше озброєння. Також країна має намір надати нашій державі майже 400 мільйонів доларів кредиту.
Що передбачає допомога від Канади: дивіться відео
Повний текст публікації Аніти Ананд:
Сьогодні наші канадські війська здійснили другу доставку летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії є абсолютно неприйнятним, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і незалежність.