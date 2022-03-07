В Україну прибувають перші британські добровольці: приїхали, щоб воювати проти російської армії

Воювати за Україну проти Росії погодилися тисячі добровольців. Охочі із Великої Британії вже прибувають до нашої держави.

Більша частина із добровольців є колишніми військовими. Тому вони дуже добре підготовлені.

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"Це потрібно зупинити"

"Ми тут для того, щоб зупинити російське вторгнення. Сподіваюся, ми виграємо", – поділився думками доброволець Джекс.

Він наголосив, що в Україні відбуваються воєнні злочини, а цього не має бути. "Цивільні об'єкти бомбардують, мирних жителів вбивають, жінок гвалтують – це потрібно зупинити", – сказав він.

Хай живе Україна,

– наголошують добровольці.

В Україну прибувають перші добровольці: дивіться відео



Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в Україну їдуть приблизно 20 тисяч досвідчених воїнів-добровольців із 52 країн світу.

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