В Україну приїхала заступниця Блінкена: яка мета візиту представниці держсекретаря США

В Україну приїхала делегація США на чолі із заступницею державного секретаря США Венді Шерман. Зустріч, яка відбулася в Офісі Президента, була присвячена війні в Україні.

Окрім заступниці Ентоні Блінкена, участь у брифінгу взяли глава ОП Андрій Єрмак, пані посол США в Україні Бріджит Брінк, заступник керівника ОП Андрій Сибіга, голова Укренерго Володимир Кудрицький і представники військового командування.

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Сторони обговорили виклики, пов'язані з агресією Росії

Єрмак поінформував американських партнерів про основні події в Україні через агресію Росії та висловив подяку США за підтримку нашої держави.

Штати не лише підтримують – Штати впевнені, що Україна, звичайно, переможе, і роблять усе для нашої перемоги,

– сказав він.

Андрій Єрмак підкреслив важливість візиту Венді Шерман в Україну, під час якого вона отримає інформацію про ситуацію в нашій країні безпосередньо з місця подій.

Під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів Сил оборони.

Під час брифінгу було заслухано доповіді про роботу ППО під час новорічних свят й 14 січня, коли Росія масовано атакувала Україну. Крім того, учасники зустрічі розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб'єктів та заходів, що вживаються для їхнього захисту.

Сторони обговорили співпрацю з міжнародними партнерами щодо підтримки відновлення української енергетики, яким опікується помічник державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт.

Єрмак наголосив, що підтримка у відновленні енергетичної та іншої критичної інфраструктури є надзвичайно важливою для України.

Ми налаштовані на відкритість і прозорість усієї інформації, бо зараз ми відчуваємо: коли ми разом у цьому бою, США з нами – це дуже важливо й наближає перемогу. Але, безперечно, ми прагнемо здобути цю перемогу, не втрачаючи наших людей, наші міста та інфраструктуру,

– резюмував керівник Офісу Президента.

Шмигаль зустрівся із заступницею Блінкена

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час зустріч з делегацією високопосадовців США на чолі із Венді Шерман обговорили ключові виклики, пов'язані з агресією Росії.

У центрі нашої уваги: підтримка людей, які постраждали внаслідок війни, відновлення енергетики після обстрілів, фінансова підтримка,

– зазначив він.

Шмигаль наголосив, що уряд розраховує на допомогу США у відновленні України. "Адже насамперед ці кошти будуть спрямовані на відбудову житла людей. Вдячні американським партнерам за вагому й відчутну підтримку в боротьбі з ворогом", – резюмував він.