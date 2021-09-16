В Україну ще повернеться потепління та +20 градусів
Джерело:"РБК-Україна"
Українці до кінця вересня ще порадіють потеплінню. Однак температура відповідатиме порі року, тому очікувати слід не більше ніж +15...+20 градусів.
Потепління буде в межах вересневих температур
З кожним наступним місяцем ймовірність потеплінь зменшується, як і їх інтенсивність. Про це в інтерв'ю заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
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Після кожного похолодання, як правило, настає певне потепління,
– наголосив Кульбіда.
Однак він зазначив, що тепло вже не буде таким, як влітку.
"Для осені +15...+20 градусів абсолютно нормальна температура. Тобто громадянам не слід хвилюватися. Крім похолодання, в Україні будуть ще й потепління до кінця місяця", – зазначив синоптик.
Водночас він констатував: "Справа вже йде до зими".
Як змінюватиметься погода в Україні впродовж століття
- Начальник Дніпропетровського регіонального гідрометцентру Василь Гринчак заявив, що наступні 50 – 100 років в Україні ставатиме все тепліше. На зниження температури не впливатимуть навіть зливи.
- Наразі в Україні спостерігають тенденцію до підвищення температур. Так, у 2020 році середньомісячна температура була вищою за норму.
- За один дощ може випасти місячна норма опадів. Крім того, більше стало смерчів і ураганів. Кліматичні біженці, на думку Гринчака, вже реальність.