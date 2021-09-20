В Україну сунуть заморозки: коли і які регіони зачеплять

20 вересня 2021 , 14:36
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

Рятувальники попереджають, що вже за кілька днів Україну накриють заморозки. Сильне похолодання прогнозують майже на всій території країни.

Виняток тільки – південні, східні області та Закарпаття. Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До теми Зима вже близько: температура в українських Карпатах опустилася до 0 градусів

В Україну вже 22 вересня прийдуть заморозки

Згідно з інформацією Укргідрометцентру,  рятувальники попередили, що заморозки будуть:

  • вночі 22 вересня – у західних областях;
  • 23 вересня – на всій території України, крім півдня, сходу та Закарпаття.

На поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий),
– розповіли в ДСНС.

Ба більше, вночі 23 вересня у Київській області на поверхні ґрунту також заморозки – 0...+3 градуси.

Останні новини про погоду в Україні

  • Протягом 20 – 24 вересня у Києві та області стане холодніше – +7...+13 градусів. Майже щодня будуть сильні дощі, окрім 21 вересня. 
  • Станом на 20 вересня, в Україні буде дощова та прохолодна погода. Найменша температура буде на Західній Україні –  +9...+11 градусів. Найтепліше у східних та південних областях – +17...+19 градусів. 
  • Окрім того, 20 вересня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський з'явилася паморозь, а температура сягнула 0 градусів.
Автор: Діана Квасневська