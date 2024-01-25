Україна повернула ще 4 дітей із Росії та окупованих територій: зворушливі кадри

Україна зуміла повернути додому чотирьох українських дітей, яких викрала Росія. Деякі майже два роки не бачили рідних.

Порятунком дітей займалась команда Save Ukraine (Спасемо Україну). Відповідне відео 25 січня опублікував засновник організації та колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

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Що відомо про повернення українських дітей

Сьогодні (25 січня – 24 канал) діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже декілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр,

– розповів Кулеба.

За його словами, ці випробування вже позаду та ці діти перебувають в безпеці.

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Кулеба зазначив, що команда Save Ukraine повернула вже 231 українську дитину з Росії та тимчасово окупованих територій. Для цього команда здійснила 15 рятувальних місій.

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