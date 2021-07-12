В Україну знов йдуть жахливі грози: рятувальники оголосили штормове попередження

В Україну 12 липня повернуться грози, які супроводжуватимуть зливи та шквальні пориви вітру. Негоду слід чекати майже в усіх регіонах країни, крім західних областей.

Рятувальники вже оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.

Важливо До кінця доби: на Київ з самого ранку насуваються грози

Грози з дощами слід чекати у:

південних,

центральних,

східних,

північних областях,

в Карпатському регіоні.

Як розповіли синоптики, 12 – 14 липня у західних та північних областях, а також 13 – 14 липня на Харківщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде погода 12 липня

Загалом погода в Україні у понеділок, 12 липня, буде спекотною, хоча й з великою кількістю опадів у більшості областей. На Заході буде сухо та спекотно. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31...+33 градуси.

, що спека в Україні триватиме ще щонайменше до 18 липня. Тоді свіжість поширюватиметься спочатку із західних областей України. Проте мешканці Сходу й надалі потерпатимуть від гарячої погоди.



Де чекати грози та дощі / Фото Укргідрометцентру

Негода на початку липня

На початку другого місяця літа в Україні вирувала негода. Дощі, град та шквальні пориви вітру наробили чимало лиха. До прикладу: