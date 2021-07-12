В Україну знов йдуть жахливі грози: рятувальники оголосили штормове попередження
Джерело:Укргідрометцентр
В Україну 12 липня повернуться грози, які супроводжуватимуть зливи та шквальні пориви вітру. Негоду слід чекати майже в усіх регіонах країни, крім західних областей.
Рятувальники вже оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.
Важливо До кінця доби: на Київ з самого ранку насуваються грози
Грози з дощами слід чекати у:
- південних,
- центральних,
- східних,
- північних областях,
- в Карпатському регіоні.
Як розповіли синоптики, 12 – 14 липня у західних та північних областях, а також 13 – 14 липня на Харківщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Якою буде погода 12 липня
Загалом погода в Україні у понеділок, 12 липня, буде спекотною, хоча й з великою кількістю опадів у більшості областей. На Заході буде сухо та спекотно. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31...+33 градуси.Зверніть увагу! Синоптики попередили
Де чекати грози та дощі / Фото Укргідрометцентру
Негода на початку липня
На початку другого місяця літа в Україні вирувала негода. Дощі, град та шквальні пориви вітру наробили чимало лиха. До прикладу:
- 4 липня потужний буревій розгулявся у курортному містечку Бердянськ. Шквальний вітер ледь не повиривав дерева із землі. Після негоди узбережжя покрилося медузами.
- 8 липня через сильну зливу, яка пронеслась Донеччиною, вулиці та будинки затопила вода. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації негоди.