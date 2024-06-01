В Україні змінили графіки відключення світла 1 червня

1 червня 2024, 14:24
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Джерело:

Укренерго

В Укренерго повідомили, що в Україні ввечері, 1 червня, відключатимуть світло. Це стосується як звичайних користувачів, так і промисловості.

В Укренерго розповіли, що відключення діятимуть з 18 години 1 червня до опівночі. Адже окупанти вночі атакували паливно-енергетичний сектор України. 

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Що відомо про відключення світла в Україні

Сьогодні (1 червня – 24 Канал) термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено,
– заявили в Укренерго.

Там пояснили, що обмеження діятимуть на території всієї країни з 18 по північ 1 червня.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", – попередили енергетики.


Графіки відключення світла в Україні змінили 

До речі, увечері 31 травня в Укренерго повідомили, що ліміти на споживання світла діятимуть з 18 по 23 годину по всій Україні. У разі перевищення обленерго може застосовувати графіки погодинних відключень. 

Росія вночі вдарила по енергетиці: останні новини

  • Повітряні сили ЗСУ вранці 1 червня повідомили, що протягом ночі російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. 
  • В Міністерстві енергетики повідомили, що Росія атакувала енергетичні об'єкти у 5 областях України, зокрема в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській.
  • Енергетики назвали цю атаку шостим масованим ракетно-дроновим ударом по енергетичних об'єктах, який ворог завдає з 22 березня 2024 року.
  • У ДТЕК пояснили, що окупанти обстріляли дві українські теплоелектростанції та серйозно пошкодили обладнання.
  • Також під атакою ворогів були дві гідроелектростанції. Там критично пошкоджене обладнання. Окрім того, вороги влучили в інфраструктуру поруч зі станціями.
Автор: Діана Квасневська