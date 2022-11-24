В Укренерго пояснили, чому світло відновлюють довше
Джерело:Укренерго
Після атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури енергетики намагаються відновити світло в Україні. Вони пояснили, чому цього разу процес займає більше часу.
Відповідне пояснення у компанії оприлюднили 24 листопада. В Укренерго пояснили, чим сьома атака росіян відрізняється від попередніх.
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Чому енергетики довше відновлюють світло
В Укренерго розповіли, що роблять все можливе, щоб відновити світло на всій території України. Проте ситуація складна. Цього разу робота займає більше часу, ніж після попередніх атак Росії. Адже:
- ціллю атаки 24 листопада були переважно об'єкти генерації;
- це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові;
- причина в тому, що енергосистема України та Молдови об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.
Відомо, що Укренерго робить все можливе, щоб повернути блоки електростанцій в роботу.
Також разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. Спочатку – об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.
Ба більше, в Укренерго та обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація,
– пояснили в Укренерго.
У компанії додали, що ввечері 24 листопада прогнозують зменшення дефіциту в системі. Проте:
- дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься;
- щоб забезпечити стабільну роботу системи Укренерго продовжує вимикати світло.
Також людей вкотре закликали економити електрику.
Коротко про сьому атаку росіян
- Посеред дня 23 листопада по всій території України пролунала повітряна тривога. Згодом глави ОВА почали повідомляти про роботу ППО та влучання в об'єкти критичної інфраструктури в областях.
- Тобто Росія знову завдала масованих ударів по Україні. Як наслідок в багатьох регіонах України зникло світло. На жаль, на Київщині загинули 5 людей.
- Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль випустив по Україні орієнтовно 70 крилатих ракет та дронів. З них збили 51 ракету та 5 безпілотників.
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