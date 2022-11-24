В Укренерго пояснили, чому світло відновлюють довше

Після атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури енергетики намагаються відновити світло в Україні. Вони пояснили, чому цього разу процес займає більше часу.

Відповідне пояснення у компанії оприлюднили 24 листопада. В Укренерго пояснили, чим сьома атака росіян відрізняється від попередніх.

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Чому енергетики довше відновлюють світло

В Укренерго розповіли, що роблять все можливе, щоб відновити світло на всій території України. Проте ситуація складна. Цього разу робота займає більше часу, ніж після попередніх атак Росії. Адже:

ціллю атаки 24 листопада були переважно об'єкти генерації;

це спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові;

причина в тому, що енергосистема України та Молдови об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

Відомо, що Укренерго робить все можливе, щоб повернути блоки електростанцій в роботу.

Також разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. Спочатку – об'єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

Ба більше, в Укренерго та обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація,

– пояснили в Укренерго.

У компанії додали, що ввечері 24 листопада прогнозують зменшення дефіциту в системі. Проте:

дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься;

щоб забезпечити стабільну роботу системи Укренерго продовжує вимикати світло.

Також людей вкотре закликали економити електрику.

Коротко про сьому атаку росіян

Посеред дня 23 листопада по всій території України пролунала повітряна тривога. Згодом глави ОВА почали повідомляти про роботу ППО та влучання в об'єкти критичної інфраструктури в областях.

Тобто Росія знову завдала масованих ударів по Україні. Як наслідок в багатьох регіонах України зникло світло. На жаль, на Київщині загинули 5 людей.

Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль випустив по Україні орієнтовно 70 крилатих ракет та дронів. З них збили 51 ракету та 5 безпілотників.

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