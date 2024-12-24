Вони працюють, щоб ваша ялинка сяяла: Укренерго показало моторошні наслідки російських атак

У Святвечір енергетики виклали відеопривітання з Різдвом і прийдешнім Новим роком. Але дивитися його боляче, бо в кадрі – страшні наслідки обстрілів з боку Росії.

Енергетики кажуть: Росія підтверджує свою нелюдську сутність, б'ючи по інфраструктурі. Кількома ударами вона послідовно знищувала трансформатори на одній з підстанцій та повністю знищила релейний зал. Втрати дуже масштабні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Що побажали енергетики українцям на Різдво

Звісно, це були побажання, щоб швидше настав мир. Енергетики запевнили, що докладатимуть усіх зусиль, аби українці були зі світлом на Різдво та Новий рік. Але через постійні російські обстріли без світла залишаються тисячі людей.

Я їжджу по всій Україні, бачу всю ситуацію по областях. Вона дуже важка. Люди працюють на виснаження. Переїздять з підстанції на підстанцію, не буваючи вдома,

– говорить один із працівників.

Руйнування, завдані Росією / Скриншот 24 Каналу

Відновити обладнання в короткі терміни неможливо. Тому просять споживачів про розуміння.

Суміш болю та гордості: дивіться відео від Укренерго до Різдва

"Росія намагається занурити нас в темряву і холод. Але щоразу ці плани руйнують самовіддана праця і відвага українських енергетиків. (...) Ворог підступний. Він цілить туди, де сподівається завдати максимальної шкоди. Але ми продовжуємо відновлювати все знищене і пошкоджене. І працюємо для того, щоб над кожним святковим столом зараз сяяло світло", – ідеться в підписі до ролика.

Енергетики працюють практично без вихідних і без перерв на свята. А якщо десь менше пошкоджень, то ремонтники їдуть на допомогу колегам. Згадайте цей ролик, коли будете нарікати наступного разу на те, що довго немає світла.