Укренерго застосовує аварійні відключення в Харкові: яка причина

У Харкові запровадили аварійні відключення. Світло у місті почали вимикати поза графіком.

Протягом понеділка, 10 червня, по всій Україні мають працювати графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть у проміжку між 16:00 та 22:00 як для побутових, так і промислових споживачів. Натомість, у Харкові Укренерго змушене застосувати аварійні, позаграфікові відключення.

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Чому у Харкові вимикають світло поза графіком

Як пояснили у компанії, до аварійних відключень у місті спричинили технічні ускладнення у магістральній мережі. Зазначається, що в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури також можливі перерви. "Обсяг аварійних відключень незначний", – запевнили в Укренерго.

Відключення у Харкові / Фото Укренерго

Нагадаємо, що вчора, 9 червня, в Україні графіки не застосовувалися, оскільки у вихідний день значно зменшилося споживання електроенергії, а також у роботу повернули енергоблок АЕС.

Однак, надвечір, аварійні відключення раптово сталися на Сумщині. Як потім пояснили у компанії, вночі, з технічних причин, дією захисту двічі вимикався один з енергооб’єктів. Внаслідок чого без світла лишилися споживачі у Харківській та Сумській області. На Харківщині енергопостачання було відновлене менш, ніж за годину. На Сумщині діяли аварійні відключення. Станом на 09:30 енергопостачання відновлене в повному обсязі.

Наразі ситуація в енергосистемі залишається дуже серйозною. Через російські атаки вона втратила понад 9 гігаватів потужностей. Для повного відновлення потрібно близько 2 років. Цьогорічна зима обіцяє бути складною.

Водночас ризику повного блекауту немає. Втім, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів. Зазначимо, що країна – агресорка цілеспрямовано б'є саме по енергетичних об'єктах для того, аби спричинити тотальний блекаут.

В Укренерго розповідають, що повернення графіків – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.