Укренерго знову попереджає про можливі відключення: в яких регіонах не буде світла

Після масованих російських атак по енергетичних об'єктах в Україні довелося запровадити стабілізаційні відключення світла. Громадянам радять знизити використання електроенергії.

Контрольоване обмеження споживання світла додатково запровадили на Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Про можливе відключення електроенергії інформує 24 канал.

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У яких областях планують відключити електроенергію

В Укренерго зазначили, що найбільший обсяг обмежень стосуватиметься сама столиці та Київської області. А ще Чернігівської, Черкаської і Житомирської.

Втім, тимчасові відключення енергетики змушені запровадити і в Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання,

– підкреслили в компанії.

Стабілізаційні відключення тривають у Києві

У столиці вже почали вимикати електроенергію. З детальним графіком можна ознайомитися за посиланням.

Також про відключення у Києві сповіщає телеграм-бот YASNO. Мешканців міста закликають максимально зменшити споживання електроенергії.

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У Вінниці також повідомили про вимкнення світла

Вранці 24 жовтня "Вінницькі міські електромережі" повідомили про планові роботи на трансформаторних підстанціях і повітряних лініях електропередач. Зазначили, що на частині вулиць може зникнути світло. Зокрема:

на Пироговській, 131 та 133;

Привокзальній;

Г. Нарбута (колишня вулиця Грибоєдова);

Київській;

Гонти;

Зарічній;

у Кар'єрному провулку.

У Хмельницькому енергомережа не витримує навантажень

Очільник Хмельницької ОВА вранці повідомив, що в мікрорайонах міста аварійні відключення. Сергій Гамалій пояснив, що енергомережа не витримує навантажень.

За можливості зменште споживання,

– просить голова Хмельницької ОВА.

Також Гамалій зазначив, що станом на ранок 24 жовтня в області відновили електропостачання на 97,3 %. Енергетики продовжують працювати у 10 населених пунктах Славутської тергромади.

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На Черкащині аварійні відключення

Голова Черкаської ОВА повідомив про аварійні відключення. Посадовець підкреслив, що їх не варто плутати з плановими.

Ігор Табурець пояснив, що графік аварійних відключень – це не перелік населених пунктів із точним часом та тривалістю. Та додав, що це перелік ліній електропередач із заначеною потужністю по кожній.

Застосовують його (графік аварійних відключень – 24 канал) при раптовому порушенні режиму роботи об'єктів електроенергетики. Диспетчери отримують вказівку і мають виконати її впродовж 15 хвилин,

– підкреслив посадовець.

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Російські загарбники продовжують тероризувати українців. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Києві, Львові, на Івано-Франківщині та в інших областях України. В ОП порадили готуватися до віялових відключень.