Кабмін призначив нових керівників в "Укргазвидобування" й "Укртрансгазу"

"Укргазвидобування" та "Укртрансгаз" отримали нових керівників. Їх 6 січня призначив Кабінет Міністрів України.

Про зміни також оголосили у пресслужбі "Нафтогазу".

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Так, згідно з рішенням уряду:

тимчасовим виконувачем обов'язків керівника "Укргазвидобування" замість Олександра Романюка став Олег Толмачев, який раніше очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування";

виконувачем обов'язків керівника "Укртрансгаз" замість Сергія Переломи став Роман Малютін.

Що відомо про нових очільників

У Толмачева є понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці, де він працював у таких компаніях, як:

BP America,

Chesapeake Energy,

EnCana Oil & Gas USA,

Eclipse Resources,

Montage Resources.

Він очолював високотехнологічні проєкти з розробки великих родовищ у Північній Америці з покладами газу та газоконденсату.

Нафтогаз вказує, що Малютін пройшов увесь шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України. Він має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу.

Вони добре знаються на світовому досвіді, але водночас багато працювали в Україні та розуміють виклики, які наразі стоять перед нами,

– сказав голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Додамо, що самого Чернишова на посаду голови правління Нафтогазу призначили у листопаді 2022 року. До цього він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України.